Ciaspole in val di Rabbi, organizza Sat Bindesi

La sezione Sat «Bindesi» di Villazzano organizza per domenica prossima 25 febbraio un’escursione sulla neve in Val di Rabbi. Partenza da Villazzano alle 7.45, con pullman dal piazzale in via Valnigra.

Si parte da Rabbi Fonte (1.260 metri), il percorso sale su strada sterrata battuta fino alla località Fontanon in prossimità della Malga Stableti. Lasciando la malga sulla sinistra si prosegue fino a Malga Monte Sole Bassa. Da qui, sempre su strada battuta, si arriva a Malga Monte Sole Alta (2.053 metri).

L’itinerario, battuto con mezzi battipista, è ideale anche per escursionisti a piedi. Sono obbligatori abbigliamento adeguato e ciaspole. Difficoltà: «EAI». Quota di partenza: 1.260 metri, quota massima 2.053 metri, tempo in salita 3 ore e tempo in discesa 2,5 ore. La lunghezza del percorso è di 7 km. Iscrizioni entro giovedì 22 febbraio presso il negozio Conad di Villazzano.