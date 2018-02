Ha visto la borsetta «incustodita» su una sedia all’esterno di un bar, ha allungato la mano e l’ha presa.



Il ladro, che era in bicicletta, è stato subito fermato: si tratta di un 24enne bolzanino, che ha dato in escandescenza ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.



Il furto è avvenuto sabato sera in piazza Duomo. Oltre alla borsa (che gli costa la denuncia per ricettazione) il 24enne aveva un po’ di cocaina: è stato segnalato al Commissariato del Governo come consumatore di droga.