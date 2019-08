Qualcuno non lo sa, ma la sua bicicletta è in commissariato che lo aspetta.



La polizia ha trovato infatti, nella zona di via Maioliche, una bicicletta Scott che si ritiene essere oggetto di furto. Quando è stata trovata, la polizia ha fatto qualche accertamento veloce, ma gli indizi sembrano concordanti: in via Maioliche non l’ha lasciata il legittimo proprietario.



Quindi ora nel commissariato di via Sighele cercano il padrone del mezzo. La bici è di colore nero con inserti verdi, ma probabilmente ha subito una parziale riverniciatura (le scritte originali erano gialle). Se qualcuno dovesse riconoscere il mezzo come proprio, potrà riaverlo. Basterà presentarsi in commissariato, in orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì: la sezione di polizia giudiziaria, dopo le ovvie verifiche del caso, potrà riconsegnare la bicicletta al legittimo proprietario. Che magari aveva pure perso le speranze di recuperare la sua due ruote, ma che invece potrà riaverla.



È stata invece ritrovata ieri la bicicletta che era stata smarrita il giorno precedente in via Manzoni. Gli agenti della polizia locale di Rovereto l’hanno notata davanti all’ex microleghe e riconsegnata al proprietario.