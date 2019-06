Per il Tribunale di Rovereto un bambino con due madri ha il diritto di ottenere la carta d'identità rilasciata dal comune di residenza delle donne, nel rispetto di un atto dello stato civile creato in un altro comune.

Per i giudici, «un soggetto non può avere status diversi nell'ambito del territorio nazionale».

Inoltre, «il diritto alla bigenitorialità e al mantenimento dello status di figlio deve essere riferito alla coppia genitoriale, qualunque essa sia».

«Per la prima volta - sottolinea il legale della coppia, avvocato Alexander Schuster - nella giurisprudenza italiana un giudice chiarisce un punto fondamentale: non è concepibile che una persona abbia una famiglia e una identità in un Comune italiano e tutt'altra identità in un altro Comune. Se ogni ufficiale dello stato civile potesse mettere in discussione quanto fatto da un collega, uno potrebbe trovarsi sposato in una parte d'Italia e divorziato in Italia, avere un genitore in un angolo del Paese e un altro altrove».