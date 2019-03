Camminava sui binari, nella zone dello scalo ferroviario di Mori Stazione, quando un convoglio in transito l'ha sorpresa alle spalle e sfiorata, gettandola a terra: è gravemente ferita una ragazza di 18 anni che ieri sera intorno alle 19,30 è stata ritrovata senza sensi e gravemente ferita. Deve la vita ad alcuni ragazzi che dal vicino Mac Donalds di Rovereto hanno visto il corpo esanime vicino alla linea ferroviaria ed hanno cchiamato i soccorsi.

A trovarla sono stati due ragazzini, che passavano dalla strada di fronte al ristorante. Da lì i binari si vedono. E si vedeva lei: una ragazza sdraiata a terra, ferita ad una gamba e al volto, investita dal treno.

«Era per terra, era cosciente ed era in grado di parlare, si lamentava del male alla gamba» spiegano, ancora un po' agitati dall'esperienza, i quattro ragazzi che hanno chiamato i soccorsi. Si sono spaventati, ma hanno avuto la prontezza di spirito di fare la cosa giusta: hanno chiamato il 112, facendo partire la macchina dei soccorsi. E poi sono stati con lei. Lì, in mezzo ai binari: «Ci avevano detto che era stato fermato il traffico ferroviario, lei non potevamo muoverla, siamo rimasti lì. Abbiamo aspettato, abbiamo cercato di distrarla. Ma lei parlava poco, si lamentava del male alla gamba».



Poi sono arrivati i soccorsi. Operatori del 118 e elisoccorso hanno stabilizzato le sue condizioni, prima del trasferimento al S. Chiara. Intanto, polizia e carabinieri sono arrivati, con l'obiettivo di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Has riportato traumi facciali e ferite a tutte e due le gambe.

Gravi le ripercussioni anche sul traffico ferroviario, con treni che sono stati fermati ad hanno accumulato forti ritardi per tutta la serata.