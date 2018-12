I volontari dei vigili del fuoco di Rovereto ieri, sabato 22 dicembre, sono arrivati in forze nel reparto di pediatria del Santa Maria del Carmine. Non per un’emergenza però, ma per un intervento particolare: guidati dal vice comandante Gabriele Masulli, al fianco di un simpatico Babbo Natale e insieme al personale del reparto hanno fatto visita ai bimbi ricoverati dispensando doni e sorrisi.