Paura nella notte tra giovedì e venerdì al Brione, dove un furgone ha preso fuoco a ridosso del grande complesso Intercity, una serie di palazzine che si affacciano su viale Trento e che sono gestite in gran parte dall’Itea.



Erano all’incirca le 2 quando il rogo si è sviluppato quasi di fronte all’ingresso del civico 33, alle spalle della farmacia comunale che trova spazio nei locali al pian terreno del complesso. È partito, come detto, da un furgone adibito al trasporto persone, parcheggiato a lato di una delle strade d’accesso ma ha rischiato, oltre che di propagarsi alle abitazioni, di sfociare in un’esplosione dal momento che l’automobile che si trovava accanto al furgone in fiamme era alimentata a Gpl.



Difficile dire se l’incendio sia di matrice dolosa: su questo stanno indagando i carabinieri della compagnia di Rovereto, accorsi sul posto quella notte subito dopo l’arrivo dei vigili del fuoco volontari di Rovereto. I pompieri, accorsi con cinque volontari che erano disponibili in caserma per la prima partenza, non hanno trovato indizi che potessero essere utili per avvalorare questa tesi. Almeno non in un primo momento. Del resto il loro compito era quello di spegnere le fiamme, ma prima ancora di scongiurare il pericolo dell’esplosione. Una volta sul posto, infatti, si sono resi conto del pericolo che loro stessi stavano correndo in quel momento.



Il mezzo avvolto dalle fiamme era parcheggiato proprio accanto ad un’automobile alimentata a Gpl che da un istante all’altro avrebbe potuto esplodere.



I pompieri sono riusciti ad evitare che accadesse, ma non hanno potuto salvare il furgone che è stato divorato dal fuoco. Così come avevano iniziato a bruciare anche i cassonetti della carta posizionati a pochi passi dal mezzo incendiato. Ci sono volute due ore per ultimare l’intervento. L’allarme che ha fatto convogliare sul posto vigili del fuoco e carabinieri è stato dato dai residenti, che fortunatamente non hanno avuto conseguenze. Ora si cercherà di capire se qualcuno ha appiccato il fuoco.