Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in A22, lungo la corsia sud all'altezza di Rovereto. Lo scontro tra due veicoli nel tratto compreso tra i due caselli, pur avendo avuto pesanti conseguenze per i mezzi stessi, non ha provocato feriti. Sul posto è quindi intervenuta la polizia stradale per gli accertamenti del caso.

Disagi limitati al traffico, proprio nelle ore in cui l'autostrada inizia a popolarsi da chi parte per le vacanze di Natale.