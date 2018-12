Auto intelligenti, mercato d'oro

Auto intelligenti, un mercato che vale 1.500 miliardi di euro nei prossimi dieci anni

Innovazione e principali trend alla terza edizione di Forum Innovazione Mobilità Sostenibile che si terrà il 5 dicembre a Rovereto. Tra gli ospiti Cisco, Fca, Car2Go, Local Motors.

Il settore dell’automotive sta subendo una forte accelerazione in tutte quelle tecnologie che rientrano nell’ambito dell’Industria 4.0. Un’evoluzione spinta, fatta di robot collaborativi, smart-road, manutenzione predittiva, interazione uomo-macchina, sensoristica avanzata. Non solo un cambio di paradigma tecnologico ma anche di mercato e di fruizione della mobilità stessa: l’auto intelligente sarà sempre meno di proprietà e sempre più condivisa, grazie al car sharing, alle flotte dinamiche, ai servizi di car-pooling, sia per persone che per merci. I profitti per le compagnie verranno sempre meno dalla vendita di prodotti e sempre più dai servizi: MaaS, Mobility as a Service. Entro il 2022 si prevede saliranno vertiginosamente i fatturati delle aziende che forniscono i servizi di connettività, passando dai 35,5 miliardi di dollari del 2015 a 115,9 miliardi di dollari. Segno di un mercato in forte espansione e caratterizzato da elevato dinamismo. Secondo le cifre raccolte da Fims, promosso da BioEcoGeo con il giornalista Emanuele Bompan ed ospitato da Trentino Sviluppo, i profitti del settore mobilità aumenteranno in modo significativo e si diversificherà verso servizi di mobilità su richiesta e servizi basati sui dati.

Di questo si parlerà al Forum del prossimo 5 dicembre in via Zeni, per capire dove sta andando l’innovazione e la prototipazione del futuro. Un forum di mezza giornata per parlare di nuovi servizi per la mobilità, sistemi collaborativi per rivoluzionare la mobilità (sempre più elettrica), Cloud computing e IoT, auto a guida automatica e intelligenza artificiale. Un evento pensato per offrire soprattutto un momento di riflessione, con presentazioni brevi, multimediali e straight-to-the-point per fornire spunti e intelligence per imprenditori innovativi, startup, esperti della sostenibilità, studenti universitari, incubatori, ingegneri e designer.

Tra gli ospiti invitati Cisco, Fca, Car2Go, JoJob, SiWeGo, Energy, T&E, Antemotion, E-Agle Trento Racing Team e Università di Trento. Ospite speciale Local Motors, che presenterà Olli, un trasporto condiviso, a guida automatica e a trazione elettrica.

L’evento si aprirà con una riflessione introduttiva su come sarà l’auto del futuro e come cambierà l’impatto del trasporto sull’ambiente.