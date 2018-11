Nel video che è stato postato su Facebook sono già stati ribattezzati «gli idioti del sabato sera».



Sono un gruppo di sette ragazzi, giovanissimi. Le telecamere di videosorveglianza del piccolo locale di via Dante nel quale sono disponibili una serie di distributori automatici di cibo e bevande, aperto 24 ore su 24, li hanno ripresi quando mancavano una decina di minuti alla mezzanotte del 24 novembre mentre prendevano a calci ripetutamente una delle «macchinette».



Erano incappucciati, sono entrati in gruppo nel locale ma poi è stato uno di loro in modo particolare ad entrare in azione, mentre gli altri in strada facevano da «palo». Il giovane rimasto dentro ha continuato a sferrare calci su calci fino a rompere la vetrinetta di un distributore automatico dal quale poi hanno saccheggiato patatine, snack e lattine. Prodotti che costano un euro o poco più.



Ora le riprese, rese note per cercare di raccogliere indizi ed informazioni utili alle forze dell’ordine che indagano su questo caso, stanno facendo il giro della città. Sono immagini chiare, che dalle sagome, dall’abbigliamento e da altri particolari possono svelare l’identità dei sette ragazzini che, forse per noia, sabato sera hanno scelto di trascorrerlo tra furti e vandalismi in centro città. Sui loro nomi naturalmente stanno già lavorando le forze dell’ordine, ma indubbiamente questo filmato colpisce più di qualsiasi racconto.



Perché mostra chiaramente quello che i ragazzi stanno facendo dentro il locale, della complicità con la quale si sono mossi e della noncuranza con la quale distruggono quello che hanno davanti per impossessarsi di qualche snack e qualche bevanda. Quelle immagini, oltre che una denuncia sociale, sono un pugno allo stomaco per chi cerca di educare i ragazzi: in famiglia, a scuola o nella società. E non solo per chi magari di fronte a quei fotogrammi riconoscerà qualcuno dei protagonisti.