Cinema muto all'auditorium Melotti

Il quinto appuntamento di Cinemart, il ciclo curato dal Nuovo Cineforum Rovereto in collaborazione con il Centro servizi culturali Santa Chiara, presenta «Prix de beauté», un capolavoro del cinema muto in versione restaurata e accompagnato dal vivo per raccontare una vicenda quanto mai attuale di uomini che odiano le donne. L’appuntamento è per martedì 27 novembre, alle ore 21, all’auditorium Melotti di Rovereto.

Lucienne è una ragazza bella e spregiudicata che trascorre le sue giornate come impiegata in un modesto ufficio. All’insaputa del suo fidanzato partecipa al concorso di bellezza per Miss Europa, ma nonostante la vittoria sceglie di rinunciare al corteggiamento di un principe per tornare alla sua vita famigliare. Una notte, però, scappa di casa per provare a vivere nel lusso: il principe non l’ha dimenticata e l’aiuta a entrare nel mondo del cinema. Il film viene presentato in versione restaurata con l’accompagnamento musicale dal vivo di Marianne von Campenhout (violino) e Marco Dalpane (pianoforte) su musiche originali di Marco Dalpane. L’appuntamento è parte di Tutto inizia con un grido. Non lasciamolo cadere nel silenzio, un ciclo di appuntamenti organizzati dall’Assessorato all’istruzione, formazione e ricerca del Comune di Rovereto in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

«Prix de beauté» è un film diretto da Augusto Genina, ed è interpretato da Louise Brooks e Jean Bradin.