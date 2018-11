Gli asili nido di Rovereto e l’ufficio istruzione del Comune in collaborazione con la cooperativa sociale «Bellesini» propongono anche quest’anno l’iniziativa che prevede la possibilità di visite dei genitori ai nidi d’infanzia in mattinate di normale apertura della struttura. «Lo scorso anno - fanno sapere dalla Bellesini - abbiamo aperto i nidi per le visite dei genitori con una positiva e interessata partecipazione che ci ha sostenuto nel riproporre l’iniziativa con tre mattinate di apertura per ogni nido per facilitare la partecipazione e la visita in diversi nidi. La prima giornata sarà nel mese di novembre, la seconda a febbraio, l’ultima ad aprile. Sarà l’occasione per conoscere spazi, materiali, giochi e le esperienze, attività vissute e sperimentate dai bambini all’interno dei nidi. Le coordinatrici interne e la coordinatrice pedagogica accoglieranno e accompagneranno i genitori per presentare il contesto, i bambini, le educatrici, il personale ausiliario, il cuoco in una normale mattinata di vita al nido e saranno a disposizione per rispondere a domande e curiosità. Per i genitori che hanno già iscritto il loro bambino sarà un primo momento di contatto e conoscenza, per chi non ha ancora formalizzato un’iscrizione un’opportunità che potrà orientare nella scelta».

Le prime giornate previste per le visite in piccoli gruppi di genitori e bambini dalle 9.30 alle 11 circa sono: Nido Grillo (via Puccini 22): giovedì 15 novembre. Nido Aquilone (via Saibanti 4): lunedì 26 novembre. Nido Coccinella (via Livenza, 27): martedì 27 novembre. Nido Cicogna (via Volta 15): giovedì 22 novembre. Nido Primi Passi (via Udine 21): giovedì 29 novembre. Nido Rosmini (corso Rosmini 3): mercoledì 28 novembre. Nido Noriglio (via Romani 4): lunedì 19 novembre. Nido Micronido Girasole (via Dobrouc 5 a Marco): mercoledì 21 novembre. Per prenotare la visita si dovrà telefonare al nido.