Rovereto, Natale per teenagers

La città è ancora col fiato sospeso in attesa si capire se il Natale dei Popoli, quest’anno, si farà. La novità dell’organizzazione affidata ad un bando pubblico e la consegna dell’evento ad Agostino Carollo dopo anni di consorzio Rovereto In Centro sta preoccupando le categorie economiche. In attesa del mercatino il calendario offre i primi due appuntamenti, quelli di spicco che, nelle intenzioni degli organizzatori, dovrebbero calamitare in città migliaia di visitatori. E che, coerentemente con quanto annunciato da Ago, rientrano nel «Natale dei giovani». Il cartellone darà in pasto a dicembre due show rivolti perlopiù a un pubblico in età scolare. E che, attenzione, saranno a pagamento. I grandi nomi inseriti nell’offerta tecnica che gli è valsa al vittoria del bando, vere star internazionali, si riducono quindi ad artisti per ventenni o giù di lì. Per i quali, attenzione, le prevendite sono già iniziate nel circuito «Primi alla prima» delle Casse rurali trentine.

Gli appuntamenti sono l’1 e il 15 dicembre con <+nero>Biondo<+testo> e<+nero> DrefGold<+testo>, mattatori sui social network e nella trasmissione tivù «Amici» di Maria de Filippi. Bacino d’utenza, dunque, anagraficamente verde ma, pare, assai agguerrito e interessato. Per Biondo, tra l’altro, Carollo gioca la carta della città d’arte e degli accordi «sul territorio» con il Mart. Prima del concerto, infatti, acquistando un apposito ticket (i posti a disposizione sono solo 200), i ragazzi potranno incontrare il cantante e concedersi dei selfies.

I biglietti costano 17 euro fino al 7 novembre e 22 dopo. L’ingresso Vip (concerto e «abbraccio» con l’artista) 39 euro.

Il 15 dicembre, sempre nella piazza del Mart, toccherà invece a DrefGold (all’anagrafe Elia Specolizzi), rapper che con «Boss» ha ottenuto 7 milioni di visualizzazioni sulla rete e con il primo album «Kanaglia» ha scalato le classifiche di Spotify. Il costo del biglietto è uguale a Biondo (17 euro entro il 15 novembre e 22 dopo). In questo caso non è previsto l’incontro con i fans.

Sono i due ragazzi della musica italiana per giovanissimi, insomma, le star internazionali del Festival Natale.