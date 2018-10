Una nursery per le biotecnologie

«Bio4Dreams», l’acceleratore italiano dedicato all’incubazione di imprese biotecnologiche, si insedia negli spazi del Polo tecnologico di Trentino sviluppo per consolidare sul nostro territorio il dialogo tra il mondo della ricerca, delle aziende innovative e della formazione in ambito bio-tech e med-tech. Costituito poco più di un anno fa a Milano, e dopo la partnership siglata a febbraio 2018 con Hub Innovazione Trentino, «Bio4Dreams» ha accolto al suo interno la prima startup trentina, WonderGene, rinforzando una vocazione già presente sul territorio nell’ambito delle scienze della vita. L’iniziativa si affianca quindi ai due poli di eccellenza mondiale nelle biotecnologie di Trento, il Centro di Biologia Integrata (Cibio) e il centro di protonterapia, che utilizza una tecnologia innovativa per la cura e il trattamento di casi tumorali. «Bio4Dreams» integra anche l’offerta degli acceleratori industriali supportati da Trentino Sviluppo: Industrio, in ambito meccatronico con sede in Polo Meccatronica a Rovereto, e Spin Accelerator, per lo sport tech, in Progetto Manifattura.