Il recupero dell’Ex Acli in via Damiano Chiesa a Borgo Sacco procede e passa al secondo stralcio. La giunta comunale di Rovereto ha approvato il progetto e prenotato la spesa per 335.000 euro di opere. L’intervento, al termine del quale saranno ricavati locali per le associazioni, era impellente per garantire la sicurezza e la staticità dell’edificio: l’immobile da anni versava in un grave stato di degrado ed abbandono. A seguito di numerosi sopralluoghi è stata constatata la presenza di ingenti infiltrazioni d’acqua al primo piano che a lungo andare rischiavano di compromettere, non solo la staticità dell’edificio stesso, ma anche quella degli edifici limitrofi. Al progetto si è messo mano fin dall’ottobre 2017 quando è stato istituito il gruppo misto per la progettazione preliminare. L’intervento è stato suddiviso in due lotti: il primo che prevede gli interventi di rifacimento delle strutture, ed il secondo che comprende le opere edili di finitura e le opere impiantistiche (elettriche e termoidrauliche) che consentono di rendere utilizzabile il piano terra con destinazione a sedi associative.

La giunta comunale il 27 dicembre 2017 aveva approvato il progetto esecutivo del 1° lotto (opere di demolizione e opere strutturali) fissando l’opzione per l’impresa aggiudicataria dei lavori del primo lotto, di procedere anche al secondo lotto. Il successivo capitolato è stato quindi strutturato tenendo conto di questa opzione. Pertanto la ditta Edilvalorzi Srl di Rumo eseguirà anche il prossimo intervento approvato tra luglio-settembre 2018 e finanziato con fondi comunali. Ora la giunta comunale ha dato il via libera al secondo lotto.