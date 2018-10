Nell’ambito del Festival delle professioni, l’Ordine degli avvocati di Rovereto ha organizzato per oggi pomeriggio un evento dal titolo Conosci internet, tutela te e i tuoi figli aperto anche alla cittadinanza perché il tema, è evidente, riguarda tutti. L’evento ha lo scopo di fornire informazioni dettagliate sui pericoli di internet e di come, in qualità di genitori, poter tutelare, con consigli pratici, i propri figli dai pericoli insiti nella rete da parte di professionisti nel settore. L’evento si terrà oggi dalle 17 alle 19 in sala Kennedy all’Urban center. Interverranno gli avvocati Nicola Canestrini e Fabrizio Casetti.