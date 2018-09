Il nuovo questore Garramone aveva annunciato un’attenzione diversa ad episodi di microcriminalità, che causano grande allarme nella popolazione e aumentano la percezione di insicurezza, anche su territori tutto sommato tranquilli, come quelli trentini. Alle parole i fatti sono seguiti attraverso un’intensificazione del controlli, effettuati da carabinieri e polizia, con l’ausilio del reparto di prevenzione crimine di Milano. Il risultato è stato l’individuazione di un cittadino straniero irregolare, sul territorio italiano, che è stato trovato e fermato. Sarà espulso.

L’uomo, originario del Marocco, è purtroppo noto alle forze dell’ordine. In particolare era stato denunciato già per un’aggressione ai danni di una commessa, in un negozio roveretano. A ciò si aggiunga il fatto che l’uomo era in Italia senza permesso di soggiorno e senza la protezione internazionale garantita ai richiedenti asilo. Un dettaglio che ha permesso di agire immediatamente.

Attraverso una collaborazione tra carabinieri e agenti del commissariato di polizia di Rovereto, l’uomo è stato rintracciato, nei giorni scorsi e identificato. Dopo la formale denuncia per aggressione è stato accompagnato al Cpr di Torino per la successiva espulsione.