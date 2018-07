Minaccia con una pistola giocattolo un’anziana donna di Rovereto dopo averle chiesto aiuto in denaro. Protagonista una giovane di 25 anni, già conosciuta dalle forze dell’ordine, che è stata individuata e denunciata.

L’anziana ha raccontato alla polizia di essere stata avvicinata in città da una giovane la quale, mostrando di essere incinta, le ha detto di aver bisogno di denaro. Quindi si è fatta inviare a casa della donna. Qui ha continuato ha chiedere con insistenza soldi ma l’anziana l’ha pregata di lasciare la propria casa. Una volta accompagnatala alla porta, la giovane ha estratto la pistola, risultata poi essere un giocattolo, e l’ha puntata alla padrona di casa, poi è scappata. La volante della polizia, chiamata dall’anziana, ha quindi rintracciato la giovane trovandola in possesso del’arma giocattolo. Quindi è scattata la denuncia per minaccia aggravata.