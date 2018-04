Il 5 maggio al Mart le principali guide gastronomiche nazionali saranno riunite in un importante convegno voluto dalla delegazione locale dell’«Accademia italiana della cucina», l’associazione fondata da Orio Vergani nel 1953. Come funzionano? Chi sono gli esaminatori? Quali sono i criteri di valutazione? Quanto vale l’inserimento in una guida per un ristorante? Sono questi alcuni dei quesiti a cui cercheranno di rispondere i direttori delle principali guide gastronomiche nazionali, chiamati a partecipare al convegno organizzato dalla Delegazione di Rovereto presieduta da Germano Berteotti. L’incontro dal titolo «Le guide gastronomiche nazionali e la cucina regionale italiana» conta su relatori d’eccezione: Andrea Biagini (Guida Michelin), Luigi Cremona (Guida Touring Alberghi e Ristoranti d’Italia), Paolo Marchi (Identità Golose), Valentina Marino (Gambero Rosso), Eugenio Signoroni (Le Osterie d’Italia), Enzo Vizzari (Guide dell’Espresso).