Come promesso ieri è iniziata l’installazione della passerella pedonale che oltrepasserà piazzale Orsi consentendo ai pendolari di raggiungere la stazione ferroviaria senza attendere il verde al semaforo. E proprio i semafori saranno eliminati. Questo è l'intervento temporaneo (in attesa del sottopasso ferroviario) per rendere pià fluida la viabilità sulla statale. Si calcola infatti che le auto, per via del semaforo pedonale, restino ferme in piazzale Orsi 15 minuti ogni ora. Un problema che l'amministrazione comunale vuole risolvere con la passerella. Che però non ha l'ascensore: si tratta di capire quanto verrà utilizzata dai roveretani diretti in strazione.