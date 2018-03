Due aziende specializzate in mangimi e forniture per animali domestici hanno deciso di sostenere l’attività di «Arcadia» e «Le fusa», le associazioni che gestiscono il parco canile di Rovereto alla Mira con la donazione di venti bancali di cibo e prodotti vari: 14 bancali vengono dalla «Zooplus» (negozio online per animali), altri sei vengono dalla «Nova Foods» (produttore diretto di alimenti).



Le due donazioni sono giunte assieme alla struttura della Mira, costringendo a un gradito lavoro straordinario soci e volontari. In particolare, i bancali di Zooplus contenevano trasportini, gabbie, tira graffi, mangime per cani e per gatti, mangimi medicati per cani e gatti, cucce per cani da utilizzare anche come casette nelle colonie di felini, cibo per uccellini e cavalli, vari articoli quali cucce, traversine, cuscini e altro ancora.



La Nova foods ha donato sei bancali di cibo umido per gatti, che saranno utilizzati e gestiti direttamente dall’associazione Le Fusa. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente di Arcadia onlus Pierluigi Raffo: «Gesti particolarmente graditi, che oltre all’evidente aiuto che danno alla gestione dell’attività, rendono anche merito al lavoro che da anni portiamo avanti».