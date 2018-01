Ogni weekend nei musei di Rovereto imperdibili proposte per famiglie tra arte, storia e scienza. In distribuzione già da dicembre, il calendario «Al museo con mamma e papà», realizzato con il coordinamento del tavolo dei musei di Rovereto, propone anche per il 2018 più di 200 attività per famiglie con bambini, tra arte, storia e scienza: laboratori, visite guidate e percorsi di scoperta del territorio dedicati ai più piccoli come i laboratori «Little Mart», l’attività per famiglie al Museo della Guerra e la robotica al Museo Civico.

Sempre fitto il calendario delle attività di astronomia, sia al Planetario con spettacoli tutti i weekend e festivi e laboratori specifici per bimbi dai 4 ai 7 anni, sia all’Osservatorio astronomico di Monte Zugna con l’ormai tradizionale «Domenica con il Sole», pomeriggio di osservazione del cielo diurno ogni terza domenica del mese.