Riprende all’auditorium Melotti dopo la pausa natalizia la programmazione di «Cinemart», la rassegna promossa dal centro servizi culturali S.Chiara e da Nuovo cineforum Rovereto che ogni martedì invita il pubblico alla scoperta del cinema di qualità. Il prossimo appuntamento è in calendario martedì 16 gennaio (ore 21) con la proiezione del film «120 battiti al minuto» del regista francese Robin Campillo, che racconta la nascita di Act Up, un’organizzazione di attivisti che ha richiamato l’attenzione sulle conseguenze dell’Aids. La serata è organizzata in collaborazione con Arcigay del Trentino e Lila del Trentino.