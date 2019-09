Stava attraversanso sulle strisce pedonali al solito incrocio di Vignole, tra via Fibbie e via S.Valentino, quando Davide Cattoi, 26 anni, è stato travolto da una moto di grossa cilindrata sopraggiunta da dietro un autoarticolato che, invece, era ancora fermo per farlo passare. Una botta tremenda, che ha scaraventato il giovane a terra procurandogli ferite in diverse parti del corpo e soprattutto un grave trauma cranico per il quale ha perso conoscenza.

Subito a soccorerlo alcuni passanti, mentre da Trento arrivava l'elicottero di «Trentino Emergenza» e da Arco l'ambulanza del «118». Cattoi è stato stabilizzato e trasferito in ambulanza alla vicina caserma dei vigili del fuoco di Arco da dove l'elicottero l'ha portato al Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni sono preoccupanti, la prognosi è riservata.

Cattoi vive a Vignole, è volontario dei vigili del fuoco proprio ad Arco (a soccorrerlo sono arrivati anche i compagni con quattro mezzi e otto uomini) ed è meccanico all'«Garage 109», in via Santa Caterina. Giovane professionista conosciuto nell'ambiente dei motori e non solo. In molti sono in apprensione per lui e attendono notizie da Trento.

E molti sono anche coloro che continuano a denunciare la pericolosità di quel tratto di viale Rovereto. Un reffilio troppo lungo, un crocevia e attraversamenti pedonali che neppure il semaforo basta a mettere in sicurezza. Gli incidenti sono frequenti e spesso gravi: tamponamenti, cadute in moto, purtroppo anche investimenti di pedoni come accaduto ieri e non più tardi di un paio di mesi fa. Ieri sul posto i carabinieri della stazione di Arco che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente e capire esattamente cosa sia accaduto. Solo escoriazioni per la coppia austriaca a bordo della loro «Super Teneré», subito dimessi dopo le cure da parte dei sanitari arcensi.