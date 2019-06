Attimi di paura tra i bambini e i genitori ieri poco dopo le 20 all’interno della palestra dell’istituto «Giacomo Floriani» di viale dei Tigli a Riva. Durante un saggio di ginnastica acrobatica della scuola «Fusion Arti», dal soffitto si è staccata una parte abbastanza consistente di intonaco che è piombato al suolo centrando in pieno un tavolino approntato come consolle per la musica che accompagna queste esibizioni e al quale si trovava poco prima Marco Zanellato.



Parte dei calcinacci schiantandosi sul pavimento sono finiti addosso ad alcune bambine che in quei frangenti stavano assistendo allo spettacolo dei loro amici in attesa di esibirsi loro stesse e una piccola di 6 anni è rimasta leggermente ferita ma soprattutto comprensibilmente spaventata, tanto da richiedere in un secondo momento l’intervento dell’ambulanza per alcuni accertamenti al pronto soccorso di Arco.



Il crollo è avvenuto nella parte del corridoio sottostante la gradinata che ospita gli spettatori e quindi al di fuori del rettangolo di gioco dove si stavano esibendo i piccoli ginnasti della scuola. L’esibizione è stata immediatamente interrotta e nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto Vigili del Fuoco volontari di Riva, carabinieri e a seguire, perché chiamata in seguito, l’ambulanza.



La zona è stata delimitata, i pompieri hanno effettuato i primi accertamenti necessari per verificare che la tenuta immediata della struttura mentre le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Dopo circa un’ora l’esibizione è potuta riprendere regolarmente e altrettanto regolarmente si è conclusa. Tra oggi e domani verranno comunque compiuti ulteriori accertamenti.