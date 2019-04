I carabinieri della Compagnia di Riva del Garda hanno denunciato complessivamente 20 persone per guida sotto l’effetto di alcol e droga nel corso di controlli sul territorio di competenza. In totale sono stati controllati 145 veicoli, 267 persone ed effettuate 32 perquisizioni personali e sui veicoli fermati.



Nell’alto Garda e Ledro sono stati 7 i denunciati per guida in stato d’ebbrezza alcolica, tutti uomini compresi tra i 21 e i 37 anni, due veicoli sono stati sequestrati e confiscati. Un giovane di 27 anni, residente ad Arco, è stato denunciato per il possesso ai fini di spaccio di 16 grammi di cocaina, mentre sono 5, tutti tra i 20 ed i 24 anni, i giovani segnalati al Commissariato di Governo quali assuntori. I militari hanno trovato addosso ai fermati 6 grammi di hashish, 3 di marijuana e 3 di cocaina.

Nelle Giudicarie sono stati 6 i denunciati per aver assunto alcool in eccesso prima di mettersi alla guida, tutti tra i 19 ed i 56 anni, tra cui anche una donna di 27 anni del bresciano.



Sempre in queste valli sono stati 5 i segnalati quali assuntori di droga, trovati in possesso di 12 grammi complessivi di stupefacenti vari. Infine in val Rendena sono stati 7 i guidatori incappati nelle maglie dei controlli con tasso alcolico fuori norma. Tre della zona, un 27enne di Cesena ed un 34enne di Parma, oltre ad un 22enne di origine albanese ed un romeno di 29 anni. I consumatori di droga controllati e trovati con sostanze proibite sono stati 5, per un sequestro totale di 13 grammi di cocaina e hashish.