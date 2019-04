Prolungata per altri dieci giorni la chiusura notturna della Maza la statale tra Nago e Arco. Come spiega il comunicato della Provincia «Proseguiranno fino al prossimo 11 aprile i lavori di demolizione della parete rocciosa in corrispondenza della rotatoria prevista nell'ambito del progetto di collegamento stradale fra passo San Giovanni e località Cretaccio. L'intervento prevede in particolare la demolizione della parete rocciosa dei tratti a monte e a valle della futura rotatoria prevista dal progetto. Le fasi di lavoro relative alla demolizione della parete, che per ragioni di sicurezza dovranno essere eseguite a strada chiusa al traffico, sono programmate esclusivamente in orario notturno, in modo da limitare i disagi per gli utenti».

La sospensione della circolazione, che interessa il tratto stradale lungo la S.S. 240, diramazione Nago-Arco, tra il km 1,800 e il km 3,760, è prevista nelle ore notturne dalle 22 alle 6, sarà prorogata fino a giovedì 11 aprile con esclusione delle notti del sabato e della domenica, quando il tratto stradale sarà regolarmente transitabile.