Grave incidente questo pomeriggio per un ciclista tedesco, in vacanza sul Garda: l'uomo, in sella alla sua mountain-bike è piombato a tutta velocità contro una Chevrolet che stava entrando nel parcheggio del supermercato Lidl al Linfano di Torbole.

Nella caduta, ha riportato un grave trauma cranico: è stato prontamente soccorso da due ambulanze, coordinate dal 112 Centrale Unica Emergenza, che ha poi inviato l'elicottero dei Vigili del Fuoco per prelevare il ferito. Il ciclista è ricoverato in gravi condizion iall'ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto i carabinieri, per i rilievi di legge e per stabilire l'esatta dinamica dello scontro. (foto SALVI)