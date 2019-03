Domani, sabato 23 marzo sarà inaugurata in via Crosetta, 43 ad Arco, la nuova sede di Italnolo del gruppo Sovecar: moderno centro specializzato per il noleggio di attrezzatura tecnica.

Non sarà il classico taglio del nastro, bensì una giornata di sano divertimento e spettacolo che accompagnerà la possibilità di visitare l’azienda con questo creativo quanto singolare “porte aperte” al pubblico, in grado di regalare spettacolo e divertimento per grandi e piccini.

Per tutta la giornata, sarà attivo un ricco programma di spettacoli, truccabimbi e gonfiabili per i più piccoli, deliziati da buffet, bibite e gastronomia offerti dalla direzione del nuovo punto commerciale.

L’apertura è prevista al mattino alle ore 10 con buffet di benvenuto, seguirà un primo spettacolo di animazione con l’artista Cristiana Falconcini. Alle 11 entrerà in scena Alberto Limatore: campione internazionale di bike trial, detentore di una Coppa del Mondo, 14 titoli nazionali e numerosi record ufficialmente registrati.

In tarda mattinata prenderà vita un divertente corso gratuito di bike trial, gestito da Alberto Limatore e dedicato ai bambini, per questo invitati a portare la loro bicicletta. Alle ore 12 apriranno gli stand eno-gastronomici. Nel primo pomeriggio riprende la scuola di bike trial, con a seguire un secondo spettacolo di Alberto Limatore che culminerà con un tentativo di record, che tenterà di stabilire nello stesso pomeriggio. Cosa tenterà, per ora rimane segreto.

Alberto Limatore, oltre ad essere un campione di specialità sportiva, rimarrà nella storia per alcune imprese spettacolari, puntualmente registrate dal Guinness World Record: dal rimanere in equilibrio 4 ore sulla bicicletta senza appoggiare i piedi, fino ai 4.444 scalini scalati con i piedi rigorosamente sui pedali. Dai 240 palleggi sulla ruota posteriore della bici, fino agli 86 salti della corda in 60 secondi eseguiti a Canale 5.

Chiuderà il pomeriggio lo spettacolo dell’animatrice Cristiana Falconcini. Gli organizzatori ricordano che la giornata, le attività eno-gastronomiche e l’accesso a tutte le attività di intrattenimento, sono gratuite e senza impegno per tutti. Per tutto il giorno vi sarà anche una offerta gastronomica. Poi da lunedì Italnolo Arco by Sovecar sarà a disposizione dei clienti: «Creata per soddisfare al meglio le esigenze del nostro cliente attuale e futuro - spiegano alla Sovecar - la nuova sede è posizionata in una zona di agevole comunicazione stradale, la struttura conta di oltre 2400 mq di cui 1000 coperti e 200 dedicati a show room, area caffè/bibite, officina per la manutenzione e carro ponte per il carico e scarico dei mezzi noleggiati. La filiale è operativa con orario lunedi-venerdi dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00».