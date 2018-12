Ultimo appuntamento dell'anno con Bebè Caffè, lo spazio aperto di ascolto e di condivisione dedicato alle neo mamme e ai neo papà con i loro piccoli e ai genitori in attesa, organizzato dal Comune di Arco in collaborazione con l'associazione Giovani Arco: mercoledì 19 dicembre a villa Althamer (in via Caproni Maini 24 in località Prabi) i volontari di Nati per Leggere conducono l'incontro dal titolo L'importanza della lettura fin dalla più tenera età. Inizio alle ore 10. Informazioni: associazione Giovani Arco, ass-giovaniarco@yahoo.it, 329 9577075 (Sabrina, dalle 14.30 alle 16). L’evidenza scientifica dimostra che i primi anni di vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti significativi per tutta la vita adulta. Nati per Leggere, programma sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, è presente in tutte le regioni italiane, e propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.