L'altra Riva ha due consiglieri

Uscita dalle urne con una sola consigliera eletta, la candidata sindaca Franca Bazzanella, la lista «L’Altra Riva» ha raddoppiato i propri numeri in consiglio comunale. In apertura di seduta, nella sala della Rocca, proprio la consigliera Bazzanella ha annunciato le proprie dimissioni e quelle del collega ex 5 Stelle, Flavio Prada, dal Gruppo Misto e l’adesione di entrambi al gruppo consiliare de «L’Altra Riva». Bazzanella sarà il capogruppo mentre le presenze nelle commissioni consiliari verranno definite nei prossimi giorni.