In poche ore ha fatto il giro del web scatenando commenti di tutti i tipi e «like» a più non posso.



Perché ci vuole del fegato a fare il bagno a metà novembre anche se a onor del vero c’è chi lo fa tutto l’anno senza batter ciglio e, sempre a onor del vero, la giornata di ieri non era particolarmente fredda, anzi. Sta di fatto che non è cosa di tutti i giorni vedere tre signore (inglesi, recita il post sul web firmato da Marina Zanetti, autrice anche dello scatto ) tuffarsi nelle non certo caldissime acque del Garda a metà novembre.



Loro alla tentazione non hanno saputo resistere. Buon segno, peraltro: si vede che almeno ad occhio gli effetti della buriana di fine ottobre sono scomparsi.