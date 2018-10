Tecnicamente i lavori si concludono oggi ma di fatto la «vecchia Ponale» riaprirà i battenti ufficialmente solo domani mattina.



A comunicarlo nella giornata di ieri è stato Marco Benedetti, presidente di Garda Trentino spa e dell’associazione «Mondo Ponale» che da alcuni mesi ha assunto la gestione del tracciato raccogliendo il testimone dal Comitato «Giacomo Cis».



I lavori di sistemazione della parete e del tracciato nel punto in cui domenica si è staccato un grosso sasso (che ha comportato la chiusura del sentiero ciclo-pedonale) sono proseguiti per tutta la giornata di ieri e stamattina la ditta incaricata dei lavori smonterà il cantiere e procederà alla pulizia della zona; sempre in mattinata è previsto anche un sopralluogo del tecnico incaricato dalla stessa associazione «Mondo Ponale».



Il tutto si dovrebbe concludere nel pomeriggio e quindi di fatto la riapertura vera e propria della Ponale potrebbe avvenire come annunciato nella serata di oggi o più probabilmente domani mattina.