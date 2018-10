Gli ultimi due mici salvati dai volontari del Gattile di Riva sono alla ricerca di una famiglia che possa accudirli con l’affetto delle coccole. Il primo ottobre gli operatori della struttura sono stati chiamati da una ragazza a Comano, preoccupatasi del pianto doloroso di un gattino tigrato di fronte all’Hotel Angelo. Il micio, il cui miagolio lamentoso era dovuto alla frattura del bacino, non è ancora stato reclamato dalla possibile famiglia d’appartenenza.



«Lunedì sera sono stata chiamata anche da un hotel di Riva - ha raccontato Federica Prezzi, rappresentante del Gattile rivano per l’associazione “Pan Eppaa” - con una certa arroganza il ragazzo della reception mi ha spronata a recuperare la gattina, una certosina grigia, che cercava di entrare nell’albergo. Non riuscivo nemmeno a parlare tanto era esagerato il suo tono che, prima di riattaccare il telefono, ha insistito affinché andassi a recuperare la micia al più presto altrimenti avrebbe risolto in altro modo. Naturalmente sono andata a prendere la gattina per accoglierla nella nostra struttura, sperando di trovare la sua famiglia o dei nuovi padroni».



Sono circa una cinquantina i felini che cercano casa. Non solo cuccioli, molti anche gli adulti domestici in attesa delle mura calorose. «Tanti mici sono arrivati da famiglie che non potevano più tenerli - ha aggiunto Federica - alcuni persino dopo più di dieci anni passati assieme. Per questi gatti è difficile adattarsi alla nostra struttura, ma sono i più riconoscenti quando escono tra le braccia di una nuova famiglia. Volontari e volontarie dedicano il loro tempo libero ad aiutare i gatti più bisognosi, ma serve l’aiuto di tutti per evitare loro la strada».