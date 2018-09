Una turista tedesca è stata trasportata in elicottero al Santa Chiara di Trento in condizioni gravissime.

La donna di 73 anni era uscita con il proprio surf nelle acque del Garda, quando intorno alle 11 è stata colta da un improvviso malore: è stata notata dalla terraferma e immediatamente soccorsa e rianimata, prima in barca, poi in ambulanza e infine in elicottero.

La donna, esperta surfista, lotta ora tra la vita e la morte.