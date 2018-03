Se è stato effettivamente un errore, è costato decisamente caro. Ottanta euro di multa per aver «violato» una zona rigorosamente pedonale qual’è il lungolago di Riva, più un paio di biglietti da cento euro (o poco meno) per il soccorso stradale con carro attrezzi annesso, l’unico mezzo in grado di tirar fuori la macchina.

È stato un «fuori programma» decisamente singolare quello che domenica verso le 15 ha avuto come protagonista una famiglia di Verona (papà, mamma e due figli) salita sul Garda trentino per trascorrere alcune ore di svago. La giornata non era delle migliori e così la famiglia probabilmente ha pensato bene di vedere il lago da vicino senza scendere dalla macchian e aprire l’ombrello.

La versione che hanno dato i protagonisti alla Polizia Locale è che hanno sbagliato strada, scendendo verso la Purfina e ritrovandosi dopo un po’ «insabbiati» con la propria Fiat Multipla a due passi dal lago. Quasi delle sabbie mobili e non c’è stato verso di venirne fuori se non chiamando i soccorsi, nonostante l’impegno di alcuni passanti volenterosi che hanno cercato di dare una mano (come testimonia la foto a sinistra). Per la famiglia veronese decisamente una domenica da dimenticare.