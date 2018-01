Riva del Garda, 17.370 abitanti

Continua su discreti livelli il trend di crescita demografica di Riva del Garda anche se i numeri di fine anno segnano un rallentamento rispetto al «boom» del 2016 che aveva segnato lo sfondamento della fatidica soglia dei 17 mila residenti. I dati diffusi dall’Ufficio Anagrafe di Palazzo Pretorio dicono che al 31 dicembre scorso i residenti erano 17.370, in termini assoluti 180 in più dell’anno precedente, in percentuale poco più dell’1% rispetto a fine 2016. Esattamente un anno l’incremento era stato più consistente, per la precisione 266 unità con un mezzo punto percentuale in più. Sta di fatto comunque che i numeri dicono che l’incremento di residenti tocca una media mensile di 15 unità. E non è poco (anche se l’anno scorso era superiore alle 22).

Anche quest’anno il saldo naturale è negativo: 142 i nati, 144 i decessi di persone residenti nel Comune di Riva. Sono nati più maschietti (77 contro 65) e il saldo naturale tra i due sessi fa registrare un segno positivo per i primi (+6) e negativo per le donne (-8).

Il «gentil sesso» comunque è sempre pià rappresentativo, almeno numericamente. Su 17.370 residenti, 9025 sono donne, 8345 i maschi. Nel primo caso l’incremento è stato di 100 unità, nel caso dei maschietti di 80. Ma considerando appunto i dati riferiti al saldo naturale, questo è dovuto principalmente all’arrivo di stranieri e in parte di cittadini italiani fino a poco tempo fa residenti in altri Comuni sia del Trentino che italiani in assoluto anche se questo dato è in forte contrazione rispetto all’anno scorso (690 contro i 762 del 2016). Torna a crescere la popolazione straniera che si attesta sulle 2.101 unità con un incremento assoluto di 27 persone: e questo dato sta a significare che rappresenta il 12% di tutta la popolazione ufficialmente residente a Riva del Garda. Nel corso del 2017 praticamente è stato recuperato il gap registrato l’anno scorso (24 stranieri in meno) e anche superato seppur di poco. La comunità più numerosa rimane quella rumena con 407 unità (161 maschi, 246 donne) seguita a ruota da quella albanese (295 i residenti complessivi, 158 uomini, 137 donne); terza piazza per la Moldavia con una stragrande maggioranza femminile (190 complessivi, 125 donne) considerando che gran parte di loro sono badanti. Le famiglie a Riva del Garda sono in totale 7.612, cinque in più rispetto a dodici mesi or sono. Diminuiscono seppur di poco quelle con almeno uno stranieri (1.029 contro le 1.032 dell’anno scorso) e diminuiscono esattamente di dieci unità anche le famiglie straniere (635 a fine 2017 contro le 645 dell’anno precedente). Calano anche le convivenze anagrafiche (sono 8) e compaiono per la prima volta le «convivenze di fatto» (2). Ultimo dato: all’anagrafe rivana non risultano più cittadini senza fissa dimora (erano 8 l’anno scorso).