Incidente e scontro frontale fra un'automobile e un trattore poco fa a Pergine, nei pressi del ponte sul Fersina all'imbocco della val dei Mocheni, sulla strada provinciale 8. Il contadino con il trattore ed il rimorchio con uno spaccalegna al seguito procedeva da Pergine e voleva svoltare a sinistra per imboccare l'arginale della Destra Fersina e che porta a dei campi verso Serso. Dalla parte opposta arrivava però una Renault Scenic: a bordo due persone. I due mezzi si sono scontrati violentemente, tanto che il trattore si è ribaltato sulla carreggiata.

Fortunatamente non si segnalano feriti, ma si sono subito create delle code, in particolare per chi scende dalla Val dei Mocheni: lo scontro è avvenuto infatti subito dopo il ponte, in una curva che non consente visibilità.

Sul posto i Carabinieri di Pergine ed i Vigili del Fuoco che dovranno rimettere in piedi il trattore. Per fortuna non si registrano feriti.