Ancora novità per quanto riguarda il corpo intercomunale di Polizia Locale dell’Alta Valsugana: lo scorso fine settimana ha infatti preso avvio l’operatività del cosiddetto «nucleo di polizia di prossimità dinamica»: un servizio innovativo, spiega il comandante Flavio Lucio Rossio, che vede un nucleo di agenti presidiare e pattugliare il territorio di corsa, indossando la divisa riconoscibile ma pur sempre sportiva per l’occasione.

Una novità introdotta a seguito della riforma del corpo voluta dallo stesso comandante: questa sezione (il testo la definisce di «running police») si può considerare come l’evoluzione del vigile di quartiere applicata ad un corpo intercomunale in una vasta area turistica, nella quale l’intervento e la presenza degli agenti può essere richiesta anche in parchi, lungo sentieri di montagna, lungo le sponde di laghi e torrenti, oltre che nei numerosi eventi che in questi luoghi si svolgono.

Un servizio quindi che strizza l’occhio anche all’ambiente ed al rispetto della natura, che va ad unirsi ai già operativi nuclei di polizia locale che pattugliano il territorio in sella alle bici a pedalata assistita.