Sono 41 le domande giunte agli uffici comunali di Pergine da parte di hobbisti e collezionisti per accedere all'apposita graduatoria del «Mercatino delle Pulci», rassegna espositiva che torna oggi in via Pennella, via Roma e inizio piazza Serra (25 posti disponibili). Si ripete da oggi, e per tutti i primi sabati del mese (da aprile ad ottobre), il tradizionale appuntamento espositivo rivolto agli appassionati di oggetti curiosi, pezzi unici, vecchi attrezzi e ricordi di un tempo esposti sulle varie bancherelle. È un evento promosso dal Comune ed affidato alla gestione della Pro Loco Pergine. «Le domande sono in linea con quelle degli scorsi anni - spiega Paolo Stefani , presidente della Pro Loco Pergine - la normativa provinciale non è però cambiata e ciò limita la presenza dei vari espositori e collezionisti ad un massimo di dieci presenze annuali, con un valore della merce esposta inferiore ai 1.000 euro. Ci auguriamo tuttavia di avere almeno 15-20 espositori ogni sabato, non svilendo di significato ed attrattiva tale opportunità che anima il nostro centro storico. In certi periodi dell'anno gli standisti potrebbero però essere attirati da città e piazze con una maggiore presenza turistica o con particolari eventi».

Resta invece confermato ogni giovedì mattina in piazza Fruet il «Mercato Contadino» promosso da Coldiretti e «Campagna Amica» (15 stalli previsti). «Un opportunità per conoscere ed acquistare tanti prodotti di qualità e a "chilometri zero", dando visibilità ad aziende e produttori locali - precisa Sergio Paoli assessore comunale alle attività economiche - un evento settimanale previsto tutto l'anno, ma che in primavera si ravviva con tante primizie, prodotti florovivaistici, miele, formaggi e latticini di propria produzione».