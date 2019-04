Attimi di apprensione ieri dopo le 16 a Madrano: nella parte bassa della frazione di Pergine, nel giardino di una villetta in via di Castel Rocca (dopo il tornante della Strada Provinciale 83 che sale nel pinetano), una legnaia ha preso fuoco.



Forse gli abitanti erano intenti a bruciare qualche sterpaglia (la dinamica esatta la ricostruiranno i vigili del fuoco), fatto sta che d’improvviso il fuoco, reso vigoroso anche dal vento che nel pomeriggio si è levato su tutta la piana perginese, ha attaccato la legnaia costruita a ridosso dell’alta siepe che protegge il giardino, dando fuoco quindi anche alla vegetazione e ad un albero poco distanti.



Sul posto si sono portati immediatamente in forze i vigili del fuoco volontari di Pergine, coordinati dal comandante Claudio Casagrande, con due autobotti e una minibotte a supporto.



Qualche difficoltà ad avere ragione delle fiamme, con del denso fumo percepibile in tutta la zona, ma fortunatamente la casa, benché vicina, non è stata intaccata.