Gravissimo incidente stanotte in Valsugana: un pedone è stato investito sulla statale all'altezza di San Cristoforo. L'uomo, uno straniero di 48 anni, stava camminando a bordo strada ed è stato investito in pieno da una utilitaria guidata da una ragazza di 22 anni di Borgo Valsugana che viaggiava in direzione di Levico.

Sul posto immediatamente l'equipe medica, con i carabinieri pe ri rilievi ed i vigil idel fuoco volontar ia supporto.

L'uomo, ricoverato al Santa Chiara i nrianimazione, è in condizioni disperate. Ricoverata per shock anche la guidatrice, che dopo l'incidente ha avuto un malore.