Le iscrizioni al GrEst e al campo estivo dell'oratorio di Pergine e organizzati dai volontari dell'associazione NOI Oratori Pergine, dimostrano il loro appeal nelle famiglie e la coda in attesa dell'apertura, ieri mattina, ne è la miglior dimostrazione. Le porte dell'oratorio aprivano alle 10, e fin dalle 5.40) alcuni genitori si sono messi in coda. Fila di attesa che si è andata via via allungando fino a raggiungere una cinquantina di metri. Inutile dire che i posti sono andati letteralmente «bruciati» in poche ore. La neo eletta presidente Paola Casapiccola conferma che è stata aperta anche una lista d'attesa.