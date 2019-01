La missione è quella di rendere i pazienti autonomi, una parola - l’autonomia - che una comunità come la nostra conosce molto bene. Per raggiungere questi risultati scendono in campo tanta professionalità, investimenti in strutture e tecnologie, ma anche capacità di fare rete, con Università ed FBK ad esempio, e una propensione all’innovazione che sta facendo decollare il progetto «Nemo» realizzato in collaborazione con la fondazione Telethon. Stiamo parlando di Villa Rosa, centro riabilitativo ad alta specializzazione che oggi è stato visitato dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e dall’assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana.

«Siamo qui - ha detto Fugatti al termine degli interventi del sindaco, Roberto Oss Emer, del presidente della Comunità, Pierino Caresia, dell’assessore di Comunità, Alberto Frisanco - per confermare che la Provincia è vicina ad una comunità che crede nel suo ospedale. La sfida è cercare la migliore collaborazione fra pubblico e privato per il bene del sistema salute trentino».

Sulla stessa linea l’assessore Stefania Segnana che ha ricordato come la Giunta provinciale abbia subito accolto con favore il progetto Nemo: «Lavorare – ha detto - per dare al Trentino e, nello specifico, alla Valsugana, un progetto di attrazione nazionale come quello nato assieme a Telethon, è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire».