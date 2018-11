Attimi di paura ieri pomeriggio a Pergine Valsugana, per un uomo di 78 anni che stava procedendo in bicicletta e, all’altezza della rotatoria tra viale Dante e viale dell’Industria, è stato centrato da un’auto. L’incidente è accaduto poco prima delle 15 e sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 ed i carabinieri.



La dinamica è al vaglio della pattuglia. Saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire le responsabilità, ma da primi accertamenti è stato comunque escluso che l’uomo al volante fosse alterato da sostanze. Non è chiaro se il conducente della vettura si sia trovato improvvisamente davanti la bicicletta o se ci sia stata una svolta improvvisa della due ruote. Forse uno dei due uomini sarebbe stato «tradito» da un riflesso del sole.



L’uomo in bicicletta, T.F. le iniziali del nome, residente a Civezzano, a seguito dell’urto è stato sbalzato dal sellino ed è finito sull’asfalto. Ha riportato diversi traumi agli arti ed una botta al capo. Le sedi del soccorso sanitario e dei vigili del fuoco volontari di Pergine sono a meno di un chilometro dal luogo dell’incidente.



Dalla chiamata di allarme arrivata alla centrale unica dell’emergenza «115» all’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica sono passati pochi minuti. La centrale operativa di Trentino Emergenza ha inviato sul posto l’elicottero con a bordo il rianimatore. L’uomo è stato caricato sul velivolo e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Nel tardo pomeriggio è stato sottoposto ad intervento chirurgico, quindi trasferito nel reparto di terapia intensiva. La prognosi è riservata.



Durante le operazioni di soccorso il traffico ha subìto rallentamenti. La rotatoria tra viale Dante e viale dell’Industria è uno snodo fondamentale per il traffico proveniente da Trento e dallo Shop Center verso il centro di Pergine e verso l’area industriale e l’altopiano di Piné.