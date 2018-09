Per sostenere lo sviluppo e la promozione dell’attività da parte di 19 società e gruppi sportivi di Pergine, il Comune spenderà 68mila euro. Una delibera della direzione comunale Servizi ai Cittadini ha stanziato le somme a sostegno delle varie realtà del mondo sportivo perginese così come definite dalla Commissione comunale per lo sport guidata dall’assessore Franco Demozzi.

In merito alle singole richieste di contributo presentate dai vari settori della Polisportiva Oltrefersina (atletica, calcio, ultimate frisbee - nella foto -, rugby e mountain bike) l’amministrazione ha deciso di erogare un unico contributo finanziario in quanto la società è giuridicamente una sola. Il contributo sarà ora interamente liquidato, precisando tali somme sono concessi per il perseguimento dei fini istituzionali delle associazioni e non assoggettabili a ritenute d’acconto. La somma di 13.575 euro andrà quindi alla Polisportiva Oltrefersina (quasi mille atleti e tecnici in 5 diverse discipline), con 7.636 euro riconosciuti invece al Hockey Club Pergine (impegnato in serie B e von un ricco vivaio giovanile), 6.787 euro alla società d’atletica Valsugana Trentino e 6.060 euro a Pergine Volley. Importanti anche i contributi annuali assegnati a Basket Pergine con 5.818 euro, a GS Ischia calcio con 5.090 euro e a Pergine Calcio con 4.848 euro. La cifra di 2.909 euro andrà a Ciclogym Pergine, mentre lo stesso contributo di 2.666 euro è stato assegnato a Velocisti Ghiaccio Pergine, Sporting Club Pergine (velocità su ghiaccio) e Pesistica Pergine. Somme minori andranno a Sci Club Panarotta con 1.696 euro, Orienteering Pergine con 1.575 euro, Pergine Audace con 1.454 euro, e Moto Club Pergine con 1.212 euro. Chiudono questa «particolare classifica» il Qwan Ki Do Pergine con 484 euro, l’Oratorio Perginese (tennis tavolo) con 363 euro, e Bocciofila Perginese e Dragon Boat Pergine con 242 euro annuali.

Continua quindi il sostegno del Comune al mondo del volontariato sportivo e della promozione delle attività agonistiche, riconoscendo la stessa cifra assegnata nel 2017, mentre nei primi mesi del 2019 nuovi contributi potrebbero essere assegnati per l’ammodernamento e adeguamento di alcune strutture o attrezzature sportive (nel 2017 sono stati assegnati 54 mila euro al Hockey Club Pergine per ampliare gli spogliatoi del palaghiaccio e 8.500 euro per adeguare il poligono del tiro a segno perginese).