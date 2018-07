Infortunio sul lavoro ieri mattina a Pergine, sul cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale. In questi giorni gli operai sono all’opera in viale Venezia, e ieri attorno alle 7.30 si trovavano all’altezza del ristorante pizzeria Turismo.



Per cause in fase di accertamento, un uomo di 55 anni dipendente della ditta che sta eseguendo i lavori è stato colpito al torace da un tappo «esploso» da una bombola in pressione. Qualcosa non ha funzionato nell’utilizzo del nebulizzatore per la posa della resina.

Immediatamente è partita la chiamata di emergenza alla Centrale unica dell’emergenza 112.



Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza e l’elicottero che ha trasferito l’operaio all’ospedale Santa Chiara. Per fortuna il 55enne non ha mai perso conoscenza. Le sue condizioni sono gravi, ma il ferito non risulta in pericolo di vita.



Oltre ai sanitari, sul luogo dell’infortunio sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del paese. Successivamente si sono portati in viale Venezia gli agenti del Corpo intercomunale di polizia locale per i rilievi e per raccogliere le testimonianze dei colleghi del ferito al fine di ricostruire l’accaduto.



È seguito dunque il sopralluogo degli uomini dell’unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria. I lavori sono dunque proseguiti per l’intera giornata.