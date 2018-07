La fortuna, dea bendata per antonomasia, ha baciato Pergine. Nella ricevitoria dello Spiaz de le Oche, la numero 12 gestita da Roberta Carlini, la notizia è arrivata ieri ed è di quelle che fa tremare i polsi: all’Eurojackpot è stato vinto 1 milione di euro (per l’esattezza 999.914,60 euro).

L’Eurojackpot è una lotteria internazionale che coinvolge 18 Paesi europei, e ha una cadenza settimanale, con l’estrazione al venerdì sera. Per questa settimana, la vincita perginese è la seconda più ricca.

Per partecipare bisogna scegliere 5 numeri su 50 e 2 cosiddetti «euronumeri», con una giocata minima di 2 euro: chi indovina la combinazione (5+2) vince il jackpot milionario (la vincita venerdì è stata di ben 45 milioni di euro), e poi via via premi minori per le altre combinazioni.

A Pergine, per poter accaparrarsi 1 milione di euro, il fortunato giocatore ha indovinato 5+1 numeri.

Venerdì sera, alle 19, si è chiuso il gioco e ieri mattina, aprendo la ricevitoria, la titolare ha scoperto che proprio il suo esercizio risultava vincente: «Non volevo crederci - racconta ancora entusiasta la titolare - e ho dovuto leggere varie volte la ricevuta per rendermi conto di quello che era accaduto».

L’identikit del fortunato giocatore però è ancora da tracciare: «Questa è una piccola ricevitoria del centro storico - prosegue Carlini - le persone che giocano sono più o meno sempre le stesse, e trattandosi oltretutto di un gioco piuttosto particolare non ci sono molte persone che fanno puntate. Ma davvero ora non saprei dire chi potrebbe essere il fortunato giocatore. Dato che la lotteria dura una settimana e ogni giornata si possono fare puntate in attesa dell’estrazione del venerdì, è davvero difficile risalire al vincitore».

La vincita perginese (il 5+1) è una delle vincite italiane, a questo gioco, più alte di sempre, come risulta anche dal sito internet della Sisal: solo altre 44 volte è stato azzeccata questa combinazione nel nostro Paese, mentre una sola volta è stato sbancato il jackpot milionario.

«Spero solo - conclude la titolare - che chi è riuscito ad indovinare la combinazione vincente ed a portarsi a casa 1 milione di euro abbia davvero bisogno di questo denaro e possa goderselo ora».

La notizia si è rapidamente sparsa fra gli avventori della ricevitoria e poi in città, che si sta interrogando su chi possa essere il vincitore.