Pergine torna in piazza e in tv

Riprende sabato e domenica sugli schermi di Rai Due la sfida televisiva della città di Pergine nella trasmissione «Mezzogiorno in Famiglia». Negli studi romani di via Teulada la squadra perginese, capitanata da Maurizio Zanei , sarà opposta alla cittadina friulana di Aviano (forte di 9mila abitanti e nota anche per la base Nato e aeroporto militare) nelle fasi finali della trasmissione ricca di giochi, quiz e prove di abilità condotta dalla presentatrice trentina Adriana Volpe con Massimiliano Ossini, Sergio Friscia e l'immancabile oroscopo di Paolo Fox.

A sostenere i ragazzi perginesi, ci saranno anche associazioni, i gruppi e musei locali accanto agli studenti dell'istituto superiore «Marie Curie», impegnati tra abilità e destrezza nei collegamenti in diretta, previsti da piazza Municipio (sabato e domenica dalle 11) e condotti dall'inviata speciale Claudia Andreatti (perginese doc e Miss Italia 2006).

«Una vetrina televisiva importante per Pergine, l'Alta Valsugana e la Valle dei Mocheni dove abbiamo cercato di presentare al meglio le nostre caratteristiche ambientali, tradizioni e aspetti culturali - spiega l'assessore comunale di Pergine Sergio Paoli , tra i promotori locali con Copi e i volontari della Pro Loco Pergine -: la squadra di Pergine è giunta quarta durante l'ultima stagione di "Mezzogiorno in Famiglia" (4 i weekend trascorsi in tv), ma tanti sono stati i complimenti ricevuti dalla produzione per aver saputo presentare gli aspetti più caratteristici ed originali della nostra comunità».

Se negli studi televisivi la squadra di Pergine potrà contare sulla cantante Alina (di origini romene ma da tempo residente a Pergine) e sui ballerini Jessica e Luca (dell'Accademia Roncher-Cattoi di Dro), si spera ben sostenuti con il «televoto» da casa, in piazza a Pergine si alterneranno i volontari del «Museo degli attrezzi di Canezza» (con i loro cimeli per le attività agricole di un tempo) con la cucina e la pasticceria dello chef Mauro Carlin.

Domenica spazio anche a Remo Janeselli, grande appassionato locale di radio e telefoni d'epoca, alle acrobazie di Karin Nardelli (Artinaria), ai formaggi mocheni di Adriano Moltrer di Malga Plétzn, con la sfilata dei cani Bovari del Bernese.

«Confidiamo nel bel tempo e nella presenza in piazza di tante persone - conclude Sergio Paoli - la speranza è di passare anche questo turno e accedere alle semifinali contro il borgo molisano di Fornelli (ben 6 weekend da campione). I vincitori si aggiudicheranno un fiammante scuola-bus, ma partecipare a "Mezzogiorno in Famiglia" è stata un'avvenuta emozionate, alla quale all'inizio in pochi credevano. Una formula che ha invece regalato grande visibilità al nostro territorio (a costo zero), facendo conoscere di più Pergine e la Valle dei Mocheni al pubblico televisivo«. Eh già, perché ogni puntata è seguita in media da 1,5 milioni di spettatori.