Stava raggiungendo Cles per frequentare le lezioni dell’istituto superiore che frequenta, ma ieri mattina un diciottenne della Valle di Non in classe non è arrivato: lungo il tratto della statale 43 tra il ponte di Mostizzolo e Cles, il giovane ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, finendo rovinosamente a terra.



L’allarme è scattato poco dopo le 7.45 e sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari in ambulanza ed i vigili del fuoco del corpo dei volontari di Cis: fortunatamente il ragazzo portava regolarmente il casco. Provvidenziale, poi, per evitare che potesse riportare conseguenze ancora più gravi a seguito della caduta, è stato il fatto che - tanto nella direzione opposta alla sua che alle sue spalle - dopo la caduta, non è sopraggiunto alcun veicolo, che avrebbe potuto travolgerlo. Quelli arrivtati subito dopo sono invece riusciti a frenare in tempo, con alcuni dei conducenti che hanno prestato la prima assistenza al diciottenne.



Rimasto sempre cosciente, dopo aver ricevuto le prime cure dal personale sanitario giunto in ambulanza, è stato comunque trasferito precauzionalmente all’ospedale Santa Chiara di Trento: gli operatori della centrale unica per le emergenze hanno inviato a Cles l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti che hanno permesso al ragazzo di raggiungere il capoluogo, dove non è in pericolo di vita.